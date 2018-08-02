الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلن جمال بلماضي مدربا جديدا للخضر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الليلة على موقعها الالكتروني أنه تم اختيار جمال بلماضي كمدرب جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد الوصول الى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحادية خير الدين زطشي.

وأوضحت الاتحادية أن الاتفاق ابرم بين الطرفين مساء يوم الاربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسيوقع جمال بلماضي, الذي يأتي خلفا لرابح ماجر, على عقد في "القريب العاجل" يربطه مع الاتحادية إلى غاية كأس العالم لكرة القدم 2022 المزمع تنظيمها بقطر حسب ما أكدته الاتحادية.

للإشارة كان جمال بلماضي المدرب السابق لنادي الدحيل بطل الدوري القطري واستقال من هذا المنصب شهر يوليو "لأسباب شخصية". وتوج بلماضي, اللاعب السابق لأولمبيك مرسيليا ومانشستر سيتي, مع نادي الدحيل بثنائية اللقب والكأس دون تلقي أية هزيمة, فضلا عن التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال آسيا للموسم الماضي. ليترك مكانه للتونسي نبيل معلول, الذي قاد منتخب تونس خلال كأس العالم 2018 بروسيا.