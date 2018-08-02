استشهاد 155 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بدء مسيرات "العودة" بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هذا الخميس أن 155 فلسطينيا قتلوا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية نهاية شهر مارس الماضي، شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة, أشرف القدرة, في بيان له: "من بين الشهداء يوجد 23 طفلا،ثلاثة من الإناث واثنان من الطواقم الطبية"، موضحا أن عدد الإصابات بلغ حوالي 17 ألف و259 فلسطينيا بجروح مختلفة واختناق بالغاز.

ومن بين هذه الإصابات،وفق القدرة، 4348 إصابة بالرصاص الحي، و430 بالرصاص المغلف بالمطاط، و1593 باختناق شديد بالغاز, و2700 بالشظايا، ومن بين هذه الإصابات 3279 طفلا ونحو 1553 سيدة.

وأضاف المسؤول الفلسطني, أن الوزارة وثقت نحو 404 إصابات خطيرة من بين إجمالي الإصابات، كما وثقت 4141 إصابة متوسطة.

وعن حالات البتر، قال القدرة إن عدد حالات البتر في الأطراف السفلية وصلت 61 حالة، والأطراف العلوية حالتين، وست حالات بتر في أصابع اليد.

وضمن فعاليات مسيرات "العودة"، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والمناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ نهاية شهر مارس الماضي للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 ورفع الحصار عن قطاع غزة.