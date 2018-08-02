زعلان:رفع مستوى النقل بالسكة الحديدية للبضائع إلى 17 مليون طن استعدادا لدفع الصادرات

كشف وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان عن مشروع ربط المناطق الصناعية بالجزائر بشبكة السكك الحديدية بهدف تاهيلها وتحضيرها لمرحلة تصديرالاسمنت والحديد والمواد الغذائية .

واوضح زعلان في تصريح لإذاعة الجزائر من عين تموشنت ان المشروع يندرج في اطار مخطط الحكومة الرامي إلى البدء في تصدير مواد البناء والمواد الغذائية مشيرا الى ان ربط المناطق الصناعية الحيوية بالسكة الحديدية سيساعد على شحن ونقل اكثر من 17 مليون طن من السلع سنويا الى غاية الموانئ التجارية .

ونوه الوزير زعلان بالدور الذي تلعبه المحطات البرية لنقل المسافرين التي دخلت حيز الخدمة في الاشهر الماضية لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات لائقة للمسافرين عبر الولايات مشيرا الى اتن البرنامج يشمل انجاز 112 مشروع محطة برية عبر التراب الوطني تم الانطلاق في العمل في 84 منها ودخلت الخدمة 79 محطة ، بالاضافة الى استلام محطات بحرية جديدة في كل من العاصمة الجزائر وبجاية ضمن 7 موانئ بحرية خاصة لاستقبال المسافرين .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية