بدوي: مجهودات جبارة تبذل لتصل التنمية لكل شبر من وطننا العزيز

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الخميس أن السلطات العمومية تبذل "مجهودات جبارة لتصل التنمية لكل شبر من وطننا العزيز" .

اوضح الوزير في لقاء تنسيقي مع إطارات الوزارة ان "كل المكاسب التي ننعم بها ما كانت لتتحقق لولا التضحيات الجسام لابنائنا من ربوع الوطن وأفراد الجيش الوطني الشعبي والتفاف مواطنينا حول مسعى المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية" .

ويلتقي نور الدين بدوي اطارات من وزارته ، تم إيفادهم إلى ولايات وبلديات الوطن لمعاينة سير موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل.

وشدد الوزير في كلمة القاها اليوم بمقر وزارته انه "على أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه و دعمه الكامل و اللامشروط لأمن و اسقرار بلده والتفافه حول جيشه".

وأضاف بدوي أن "الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها وستضرب بيد من حديد و لن يجد سوى الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية