وزارة الشؤون الدينية تنشئ لجنة متابعة وخلية استماع لمتابعة سير موسم الحج

02/08/2018 - 16:19
الجزائر, مجتمع
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إنشاء لجنة متابعة وخلية استماع على مستوى مقر الوزارة، مهمتها متابعة سير موسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وكذا الاستماع لجميع انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إنشاء لجنة متابعة وخلية استماع على مستوى مقر الوزارة، مهمتها متابعة سير موسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وكذا الاستماع لجميع انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن الاتصال بهذه اللجنة والخلية على:
• رقم هاتف وفاكس الخلية: 023.48.44.23
• البريد الالكتروني: hadj@marw.dz
• صفحة الفايسبوك: لجنة متابعة سير موسم الحج 1439/2018.
عنوان الصفحة : لجنة متابعة سير موسم حج 1439هـ/2018م