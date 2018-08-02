وزارة الشؤون الدينية تنشئ لجنة متابعة وخلية استماع لمتابعة سير موسم الحج

02/08/2018 - 16:19

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إنشاء لجنة متابعة وخلية استماع على مستوى مقر الوزارة، مهمتها متابعة سير موسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وكذا الاستماع لجميع انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن الاتصال بهذه اللجنة والخلية على:
• رقم هاتف وفاكس الخلية: 023.48.44.23
• البريد الالكتروني: hadj@marw.dz
• صفحة الفايسبوك: لجنة متابعة سير موسم الحج 1439/2018.
عنوان الصفحة : لجنة متابعة سير موسم حج 1439هـ/2018م

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الجزائر, مجتمع

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