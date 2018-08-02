وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى سحب النسخ المتداولة من "مصحف الحاذق الصغير"

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, هذا الخميس, إلى سحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم "مصحف الحاذق الصغير" الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "تنبه إلى ورود أخطاء في المصحف الموسوم (مصحف الحاذق الصغير) الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش, ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر ".

"لذلك تطلب الوزارة من جميع أئمة المساجد- يضيف البيان- سحبه من رفوف المصاحف, وتدعو جميع أساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب".

وأكد ذات المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه.