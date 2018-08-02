قيطوني : مستقبل واعد لسونلغاز في الأسواق المغاربية والإفريقية

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الخميس بغليزان أن لمجمع سونلغاز"مستقبل واعد"في الأسواق المغاربية والإفريقية في مجال تصدير الكهرباء والاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأوضح قيطوني خلال لقاء صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد لمشاريع تابعة لقطاعه بولاية غليزان أن"مجمع سونلغاز يقوم حاليا من خلال فرعين تابعين له بإنجاز محطة لتوليد الكهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بالسودان وقريبا في مالي ودول إفريقية أخرى كما أنه في مرحلة متقدمة من التفاوض لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس وليبيا".

وذكر الوزير أن"المجمع العمومي يقوم حاليا بتسيير محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق الوطن بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية من مهندسين وتقنيين ودون مساعدة أجنبية وهو ما يجعله يتطلع لتصدير هذه الخبرة إلى العديد من الدول".

وبلغت نسبة الاندماج الخاصة بتقنيات وتجهيزات هذه المحطات-يضيف قيطوني- 75 في المائة كما أن التحكم في توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية مكن من إنتاج 400 ميغاواط يزيد من فرص المجمع في الأسواق الخارجية.

وبخصوص تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة الكهربائية أكد الوزير أن مجمع سونلغاز قادر على مواجهة الطلب المتزايد والتحكم في الانقطاعات التي يسببها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وخصوصا في مناطق الجنوب.

وذكر مصطفى قيطوني أن الاستهلاك الوطني للكهرباء بلغ أمس الأربعاء أزيد من 13900ميغاواط من مجموع 16 ألف ميغاواط تنتجها مؤسسة سونلغاز وهو ما يؤكد أن الشبكة مستقرة بالرغم من بعض الانقطاعات التي لم تستمر لمدة طويلة وتم حلها.

و للإشارة قام وزير الطاقة خلال زيارته إلى ولاية غليزان بوضع حجر الأساس لإنجاز مركز لتحويل الكهرباء ذات الضغط العالي بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب وعاين محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية بلعسل بوزقزة ومشروع إعادة تأهيل أنبوب الغاز"جي زاد 3"بمنطقة"الكناندة"ببلدية سيدي لزرق.

ترقب إنجاز محول كهربائي لتدعيم المجمعات الصناعية بمنطقة سيدي خطاب

تم اليوم بولاية غليزان وضع حجر الأساس لإنجاز محول كهربائي للضغط العالي (220/60 كيلوفولط) لتدعيم المجمعات الصناعية المتواجدة بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بالطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الطاقة مصطفى قيطوني الذي أشرف على وضع حجر الأساس بمناسبة زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن هذا المحول الذي تبلغ تكلفة إنجازه 4ر2 مليار دج سيقوم ب"تقوية وتأمين احتياجات المنطقة الصناعية لسيدي خطاب من الطاقة الكهربائية".

وتم وفقا قيطوني وضع محولات متنقلة لتزويد الاستثمارات الكبيرة التي دخلت الخدمة بهذه الحظيرة الصناعية خاصة أنها تعتبر "نموذجا"على المستوى الوطني ومن بينها المجمع الصناعي الجزائري التركي للنسيج"طيال"الذي يشغل أكثر من 3 ألاف شاب.

واستفادت الحظيرة الصناعية لسيدي خطاب التي تبلغ مساحتها أزيد من 2.700 هكتار في إطار برنامج النمو الاقتصادي (2015-2019) من غلاف مالي يقدر ب 8ر12 مليار دج لتزويد المشاريع الاستثمارية بالغاز والكهرباء.

وتخص هذه المشاريع نقل الكهرباء إلى الحظيرة الصناعية بقيمة 10 مليارات دج وربط أزيد من 11 مجمع صناعي بشبكة توزيع داخلية للكهرباء بطول 270 كلم وبقيمة 8ر1 مليار دج والنقل والربط بالغاز الطبيعي بقيمة 484 مليون دج وغيرها.

كما تفقد الوزير أيضا مصنع الكابلات الكهربائية التابع للمؤسسة الخاصة"ماد كابل ألجيري" بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب داعيا المستثمر الوطني إلى إنتاج نوع معين من الكابلات الكهربائية التي تستعمل في مجالات الربط بالطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية.

وعاين قيطوني محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية بلعسل بوزقزة تبلغ طاقتها الإنتاجية زهاء 465 ميغاواط وتم إنجازها قبل سنوات بغلاف مالي تجاوز 38 مليار دج.

وبمحطة الضغط التابعة لمجمع سوناطراك بمنطقة "الكناندة"(بلدية سيدي لزرق)عاين قيطوني مشروع إعادة تأهيل أنبوب الغاز"جي زاد 3"الذي بلغت نسبة تقدمه 99 في المائة وسيتم استلامه منتصف الشهر الحالي بتكلفة مالية تجاوزت 19 مليار دج.

كما استمع الوزير قبل ذلك لعرض شامل حول واقع قطاع الطاقة بولاية غليزان التي بلغت نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بها 97 في المائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي 57 في المائة، كما تمت الإشارة إليه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج