إنخفاض درجات الحرارة ابتداء من هذا الجمعة عبر كل مناطق الوطن

أكدت المختصة في الأحوال الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن ركتة هذا الخميس أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا محسوسا خلال الأيام المقبلة وهذا عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضحت بن ركتة أن هبوب رياح باردة قادمة من الشرق سيسمح بإزالة الرياح الساخنة التي لا تزال تسود الوطن منذ عدة أسابيع لاسيما في الجنوب،حيث ستعود درجات الحرارة إلى حالتها العادية وبدرجات قصوى تتراوح بين 44 و 47 درجة ابتداء من يوم الجمعة ، كما ترتقب ذات المسؤولة تشكيل بعض الخلايا الرعدية في أقصى الجنوب وفي الهقار والطاسيلي.

وستشهد المناطق الداخلية أيضا،حسب نفس المسؤولة، تراجعا في درجات الحرارة،حيث تصل إلى 30 درجة بينما تصل درجة الحرارة القصوى إلى 38 درجة، موضحة أن أمطار رعدية ستكون مرتقبة في تبسة والأوراس.

وختمت بن ركتة بالقول أن انخفاض درجات الحرارة سيمس كذلك المناطق الساحلية،حيث ستصل درجات الحرارة إلى 26 درجة بينما ستقارب درجات الحرارة القصوى 34 درجة ابتداء من يوم الجمعة.

المصدر : واج