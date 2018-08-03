لجنة الانتخابات في زيمبابوي تعلن فوز منانجاجوا برئاسة البلاد

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابويي مساء امس الخميس فوز الرئيس الحاليي إيمرسون منانجاجوا في انتخابات الرئاسة على منافسه مرشح المعارضة نيلسون تشاميساي ليستعيد منصبا شغله الرئيس المعزول روبرت موجابي لفترة طويلة.

وقال السيد بريسيلا تشيجومباي رئيس اللجنة في تصريحات له " إن الأصوات التي حصل عليها إيمرسون منانجاجوا أكثر من نصف الأصوات".

وأوضح أن منانجاجوا حصل على 8ر50% من الأصواتي بينما حصل منافسه تشاميسا على 3ر44%.

وكان تشاميسا قد ادعى حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية بزيمبابوي مهددا بعدم قبول الخسارة.

وكان الناخبون في زيمبابوي صوتوا يوم الإثنين الماضي في أول انتخابات رئاسية بدون روبرت موجابي منذ استقلال البلاد في عام 1980 .

يشار إلى أن الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي (94 عامًا) ي تمت الإطاحة به شهر نوفمبر الماضي وحل محله حليفه السابق منانجاجوا.