الكشف على مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح هذا الجمعة،إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (12) قطعة من السلاح، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 03 أوت 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (12) قطعة من السلاح".

وتتكون هذه الأسلحة من :

- (01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف (PMAK)

- (03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف (SKS)

- (07) بنادق تكرارية

- (01) بندقية آلية من نوع (FAL)

- كمية معتبرة من الذخيرة.

فيما عثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بــ (42) كيلوغرام بنفس المخبأ.

"إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية"، يضيف ذات المصدر.

وفي نفس السياق، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنتين وثلاثة مركبات رباعية الدفع، حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 أوت 2018، بكل من برج باجي مختار وعين قزام /الناحية العسكرية 6، شاحنتين(02) وثلاثة (03) مركبات رباعية الدفع وثلاثة (03) أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية و(104.640) وحدة من مواد التنظيف"، فيما أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن ع 5ي محاولات تهريب"أزيد من (7.256) لترا من الوقود"،أوقف عناصر حرس الحدود وحرس السواحل بكل من تلمسان وعين تيموشنت /ن.ع2 وتبسة/ن ع 5،"شخص(01) وضبطوا (23,39) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبة نفعية"، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بوهران /ن ع 2، "(34.814) طن من التبغ".

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود بتلمسان/ن ع 2, "(11) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية