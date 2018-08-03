نفط : مزيج برنت يبلغ 73,40 دولار بآسيا

استقرت أسعار النفط هذا الجمعة مدعومة بتكوين متعاملين لمراكز تحوط جديدة في سوق العقود الجلة توقعا لانخفاض المخزونات الأمريكية، لكن فاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من الارتفاع.

وفي صبيحة اليوم، وتراجعت العقود الجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات لتصل إلى 73,40 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68,87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية فعليا 3,8 مليون برميل الأسبوع الماضي ليصل إلى 408,74 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على الرغم من أن المخزونات في مركز تسليم العقود الجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1,3 مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

وقال خبراء اليوم في مذكرة إن انخفاض المخزونات في كاشينج كان دافعا لزيادة أسعار النفط "في ظل مؤشرات على أن الزيادة (الإجمالية) في المخزونات الأسبوع الماضي لن تستمر طويلا جدا".

وحتى مع الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي فإن إجمالي مخزونات الخام الأمريكية يقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

المصدر : واج