ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على مسجد شرق أفغانستان إلى 25 قتيلا

ارتفعت حصيلة الهجوم الإنتحاري الذي استهدف هذا الجمعة مسجدا في شرق أفغانستان،إلى 25 قتيلا على الأقل وإصابة نحو أربعين آخرين بجروح.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص حسب مصدر أمني. وقال قائد شرطة ولاية بكتيا القريبة من الحدود مع باكستان، الجنرال راضي محمد مندوزاي، في تصريح صحفي،"لدينا 20 قتيلا ونحو 50 جريحا".

وتحدث مسؤول آخر عن مقتل وإصابة سبعين شخصا على الأقل في هذا الاعتداء.

ووفقا لأرقام صادرة عن بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان لقي أكثر من 1690 مدنيا مصرعهم وأُصيب أكثر من 3430 آخرين إثر حوادث متصلة بالصراع في النصف الأول من هذا العام في البلاد التي مزقتها الحرب.

المصدر: واج