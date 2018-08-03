التعرف على هوية الإرهابيين الأربعة المقضى عليهم بسكيكدة يوم 30 جويلية

تم هذا الجمعة، التعرف على هوية الإرهابيين الخطيرين الأربعة، المقضى عليهم بعزابة بولاية سكيكدة يوم 30 جويلية المنصرم من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه"في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة ( الناحية العسكرية الخامسة) يوم 30 يوليو2018، والتي مكنت من القضاء على أربعة (4) إرهابيين خطيرين، وإستغلالا للمعلومات، تم اليوم 3 أغسطس 2018، التعرف على هوية هؤلاء المجرمين المقضى عليهم ".

وأضاف البيان أن الأمر"يتعلق بكل من المسمى+حمودي عمار+المكنى +محمد أبو ضرار+ الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، المسمى+مزهود معاذ +المكنى +مراد /أبو عبد السلام+الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، المسمى+يوسفي خالد + المكنى+ القعقاع/داودي+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 والمسمى + بينينال رابح+ المكنى+عبد الله المتيري+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

وخلص البيان إلى أن هذه العملية"تأتي في سياق العمليات النوعية التي تقوم بها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج