البطولة الإفريقية: تتويج الجزائريين لحولو (400م/حواجز)وبورعدة(العشاري) باللقب الإفريقي

توج الجزائريان عبد المالك لحولو(400م/حواجز)والعربي بورعدة (العشاري) هذا الجمعة، بالميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى في نسختها الواحدة والعشرين الجارية بأصابا (نيجيريا) خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة.

وفاز لحولو بالسباق في ظرف 48ثا 47 ج محطما بالمناسبة رقمه القياسي الوطني الذي سجله يوم 16 سبتمبر 2018 ببرازافيل (الكونغو) خلال منافسات الألعاب الأفريقية بوقت قدره (48ثا 67 ج).

من جهته، سيطر بورعدة على منافسة العشاري، حيث توج بلقبه الإفريقي الرابع بعد دورات 2008 بأديس أبابا (إثيوبيا) و2010 بنيروبي (كينيا) و2014 بمراكش (المغرب)، كما يحمل الرقم القياسي الإفريقي بمجموع (8.521 نقطة) سجله خلال الألعاب الأولمبية-2016 بريو دي جانيرو(البرازيل).

وفي وقت سابق من اليوم، اكتفن مواطنتهما زوينة بوزبرة بالمركز الرابع لرمي المطرقة، وشاركت الجزائر في موعد أصابا بمجموع 14 رياضيا و رياضية.

وتعتبر هذه البطولة تأهيلية لكأس القارات المقررة يومي 8 و 9 سبتمبر بأوسترافا (جمهورية التشيك) والتي سنجمع ممثلي أربع قارات وهي إفريقيا،أمريكا،أوروبا وآسيا -أوقيانوسيا.

المصدر: واج