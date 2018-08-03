اليمن : 55 قتيلا على الأقل في الهجمات على الحديدة

لقي 55 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 170 آخرون في هجمات على مدينة الحديدة اليمنية الواقعة على البحر الأحمر وفق ما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لرئيس وفد اللجنة جوهانس بروير أن المنظمة تدين هذا الهجوم مشيار إلى"وقوع انفجارات على الأرض يجهل ظروف حدوثها"، كما استنكر"عدم احترام أرواح المدنيين ".

وفقا للبيان فان"55 مدنيا قتلوا و 170 جرحوا جراء سلسلسلة انفجارات وقعت في أماكن مكتظة في المدينة الساحلية منها سوق سمك ومناطق محيطة بمستشفى الثورة"وهو منشاة تسيطر تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة الإستراتيجية .

وأكد أطباء وشهود أن 20 شخصا قتلوا والعشرات جرحوا الخميس جراء غارة جوية على مدخل مستشفى الثورة وقصف استهدف سوق السمك في الحديدة.

وكان تلفزيون الحوثيين (المسيرة) قد تحدث من قبل عن 55 قتيلا و 124 جريحا ، مشيرا إلى وقوع"غارتين جويتين"على مستشفى الثورة وسوق السمك .

وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحوثيين التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأنه يقف وراء هذه الهجمات .لكن التحالف نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات .

وقالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لليمن ليزغراند اليوم أنها"مصدومة"اثر هذه الهجمات التي استهدفت"اكبر مستشفى في اليمن".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية