بحرية الاحتلال تستولي على سفينة تضامنية قبالة شواطئ غزة

استولت بحرية الاحتلال الإسرائيلي, هذا السبت, على سفينة تضامنية ضمن سفن كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة, على بعد نحو 40 ميلا بحريا قبالة شواطئ غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية, نقلا عن المنظمين للرحلة البحرية التضامنية مع غزة, بأن الاتصال قطع مع من على متن السفينة المتجهة إلى غزة في الساعات الأولى من فجر اليوم, مؤكدين أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي "سيطرت على السفينة التضامنية في المياه الدولية على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن قطاع غزة, واقتادتها ومن على متنها من المتضامنين إلى ميناء أسدود القريب من غزة".

وتحمل السفينة 12 متضامنا من خمس دول, ومساعدات طبية لأهالي القطاع.

يشار إلى أن هذه السفينة الثانية من ضمن أسطول الحرية الخامس, التي يحاصرها الاحتلال ويسيطر عليها ويسحبها إلى ميناء أسدود خلال أيام ويمنع وصولها إلى غزة.