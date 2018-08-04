كأس العرب للأندية البطلة : وفاق سطيف يلاقي اليوم العين الإماراتي في مباراة الإياب للدور الأول

04/08/2018 - 10:37
رياضة
يخوض فريق وفاق سطيف مساء هذا السبت مباراة الإياب للدور الأول من كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم ضد فريق العين الإماراتي بملعب زغرب بكرواتيا على الساعة 00ر18سا (بالتوقيت الجزائري) .
و كان ممثل الجزائر في هذه المنافسة - رفقة كل من اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر- قد أحرز فوزا ثمينا على منافسه الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي في مباراة الذهاب فاز خارج ميدانيه بنتسيجة (2-1)في مدنية زغرب (كرواتيا).
فبعد افتتاح نادي العين لباب التسجيل بواسطة دراكي أموه (د 22 من ضربة جزاء), استطاع الوفاق ان يقلب الطاولة بهدفين لقائد الفريق عبد المؤمن جابو (د 41 و 82).
وجرت هذه المباراة بملعب هتراك كاسيان بزغرب, حيث يخوض نادي العين تربص ما قبل الموسم, وهو ما جعل مباراة الكأس العربية تجري بكرواتيا بموافقة الاتحاد العربي و وفاق سطيف.