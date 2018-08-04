أسعار النفط تتراجع بفعل تأثير المخاوف التجارية

أدى ضغط المخاوف التجارية على الأسواق العالمية وتنامي بواعث القلق بشأن الطلب إلى تراجع العقود الآجلة للخام هذا الجمعة متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على انخفاض 47 سنتا عند 68.49 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام برنت 24سنتا عن الإغلاق السابق ليبلغ سعر التسوية 73.21 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لفترة وجيزة. وختم الخام الأميركي معاملات الأسبوع منخفضا 0.4 بالمئة بينما فقد برنت 1.5 بالمئة للفترة ذاتها. حسب رويترز.

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة سينوبك مشترياتها من الخام الأميركي.