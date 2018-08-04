أمطار رعدية معتبرة هذا السبت بولايتي إليزي وتمنراست ومعظم ولايات الشرق الشمالية

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من سقوط معتبر للأمطار الرعدية بدءا من أمسية هذا السبت بولايتي إليزي وتمنراست ومعظم ولايات الشرق ولاسيما الساحلية منها.

وفي هذا الخصوص أوضح المختص في الأحوال الجوية بالديوان شلموني السعيد للقناة الإذاعية الأولى أنه يتوقع تساقط أمطار على شكل زخات رعدية بهذه المناطق الجنوبية وذلك راجع لتيارات مشبعة بالهواء القادم من المناطق المدارية وهي أمطار عادية بالنسبة لهذه الفترة من السنة.

وأضاف أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية يتوقع أبضا تساقط أمطار معتبرة بالمناطق الشمالية الشرقية وهي راجعة إلى هبوب تيارات آتية من المناطق الشمالية الشرقية بما ذلك الهضاب العليا.