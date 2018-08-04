حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 115 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 115 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 17 حادث مرور بمناطق متفرقة من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة،حسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة شخصين وإصابة 74 آخرين بجروح على اثر ثلاثة حوادث مرور تم تسجيلها على مستوى الطريق الوطني رقم 3 ببلدية قسنطينة والطريق السيار شرق-غرب ببلدية عين سمارة وكذا مدخل بلدية عين عبيد.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة 5180 تدخل في عدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين، وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

هلاك شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث مرور بتلمسان

كما لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور ببلدية عين تالوت (ولاية تلمسان)، حسبما علم اليوم لدى مديرية الحماية المدنية.

وذكرت المكلفة بالإعلام بذات المديرية النقيب جميلة عبودي أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بالطريق الوطني رقم 7 الرابط بين بلديتي عين تالوت وأولاد ميمون بإحدى المنعرجات الخطيرة إثر اصطدام بين مركبتين.

وأضاف ذات المصدر أن الضحيتين وأحد الجريحين ينحدرون من عائلة واحدة تقطن بقرية"السعادنة" ببلدية عين تالوت حيث هلك الأب وهو سائق المركبة (51 سنة)وابنته البالغة من العمر 10 سنوات بمكان الحادث فيما أصيب الابن (13سنة) بجروح بليغة فضلا عن صاحب المركبة الثانية (20سنة) الذي تعرض لجروح خفيفة.

وقد تم نقل الجريحين إلى المستشفى الجامعي لتلمسان"تيجاني دمرجي"من طرف أعوان الحماية المدنية، فيما تم تحويل جثثي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الإستشفائية ، كما أشير إليه.

قسنطينة : هلاك شخص وإصابة 38 أخرين في انقلاب حافلتين لنقل المسافرين

هلك شخص وأصيب 38 أخرون في انقلاب حافلتين لنقل المسافرين في حادثين متفرقين بقسنطينة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأشار المصدر نفسه بأن حافلة نقل المسافرين التي كانت تضمن رحلة بين ولايتي سكيكدة وسطيف انحرفت وانقلبت مساء أمس الجمعة على مقطع الطريق السيار شرق-غرب في أعالي المحول 3 للمدينة الجديدة علي منجلي باتجاه بلدية عين سمارة.

وقد تسبب الحادث -- الذي عرف تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن عطاء الله محمد الشريف وكذا والوحدة القطاعية لعين سمارة-- في وفاة سائق الحافلة البالغ من العمر 43 سنة بعين المكان في حين قامت عناصر الحماية المدنية بإسعاف 04 جرحى تتراوح أعمارهم ما بين 37 و65 سنة، استنادا لنفس المصدر الذي أضاف بأن الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.

وأضافت ذات المصالح من جهة أخرى بأن حافلة لنقل المسافرين قد انحرفت وانقلبت مساء أمس الجمعة على محور الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين باتنة وقسنطينة وذلك خلال عودتها من رحلة سياحية من مدينة القل بسكيكدة، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابة 34 شخصا قدمت لهم الإسعافات اللازمة من بينهم 09 مصابين تم تحويلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس.

وحسب المصالح نفسها فقد تم إسعاف الجرحى من طرف عناصر الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لكل من سيساوي سليمان و قطوش الجمعي، إضافة إلى المركز المتقدم باب القنطرة، علما أن الحافلة التي تعرضت للحادث تنشط على الخط الرابط ما بين بلديتي عين عبيد والخروب بولاية قسنطينة ، هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وفاة ثلاثة أشخاص غرقا في البحر والبرك المائية خلال ال48 ساعة الأخيرة

وفي السياق نفسه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة غرقا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على مستوى الشواطئ والبرك المائية بكل من ولايات الشلف،وهران وبرج بوعريريج، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر 16 سنة توفي غرقا على مستوى شاطئ كيوان في منطقة صخرية ممنوعة للسباحة ببلدية واد قوسيم (ولاية الشلف)، وشاب يبلغ من العمر 19 سنة لقي حتفه غرقا بالشاطئ المحروس لبلدية مرسى الحجاج بولاية وهران، بالإضافة إلى شخص يبلغ من العمر 29 سنة توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى نعايم ببلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج).

وقد بلغ عدد الأشخاص المتوفين على مستوى المجمعات المائية منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح يونيو المنصرم 56 شخصا (22 على مستوى البرك المائية، 10 على مستوى الحواجز المائية، 9 على مستوى الوديان، 9 بالأحواض والمسابح و 6 على مستوى السدود).

المصدر: واج