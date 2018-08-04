تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بتيبازة ومخبأين للإرهابيين ببومرداس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الجمعة، من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية تيبازة، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس، حسب ما أورده هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 أوت 2018 بتيبازة/ن.ع.1، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع،فيما دمرت مفرزة أخرى (02) مخبأين للإرهابيين ببومرداس/ن ع 1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار/ن ع 6، مخبأ يحوي مولدا كهربائيا وثلاث (03) ألواح للطاقة الشمسية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست /ن.ع.6، أربعة (04) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع".

وفي سياق متصل،"ضبط عناصر الدرك الوطني كيلوغرامين (02) من الكيف المعالج وأوقفوا شخصا، بالإضافة إلى حجز سيارة ومبلغ مالي بكل من عين تيموشنت وتلمسان/ن ع2".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية،"أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان،عين صالح وغرداية، فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لــ22 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة و القالة من طرف عناصر حرس السواحل".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج