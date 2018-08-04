صناعة المركبات السياحية : ارتفاع متزايد لواردات السيارات الكاملة الصنع

بلغت قيمة فاتورة واردات السيارات الكاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية 32ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل 3ر706 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،حسبما علم هذا الأحد لدى المركز الوطني للبعث والنظام الإعلامي للجمارك.

أما فيما يخص سيارات نقل الأفراد والسلع (منتوجات جاهزة)والسيارات الكاملة الصنع لهذه الفئة من السيارات، فقد انخفضت وارداتها إلى 52 ر265مليون دولار مقابل 5ر267 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2017، أي بانخفاض قدره 73ر0 بالمائة .

وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات الكاملة المستخدمة في الصناعات التركيبية لهذين النوعين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الأفراد والسلع(منتوجات جاهزة) بلغت 58ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل حوالي 974 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 606 مليون دولار ما بين نفس فترتي المقارنة.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء ولواحق السيارات ( قطع الغيار كاملة..) إلى 53ر 170 مليون دولار مقابل 13ر191 مليون دولار (- 8ر10%).

للتذكير، ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية الجاهزة وكذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب هذا النوع من السيارات في 2017 إلى 62ر1 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار في 2016.

و فيما يخص استيراد سيارات نقل الأفراد والسلع وأجزاء (سي كا دي) لهذا النوع من السيارات فقد بلغ 6ر512 مليون دولار في2017، مقابل 7ر767 مليون دولار في 2016 ، وهذا ما نتج عنه فاتورة إجمالية قدرت ب 13ر2 مليار دولار في 2017 مقابل 12ر2 مليار دولار في 2016.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /واج