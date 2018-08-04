مكافحة الجريمة : توقيف 74 شخصا بالجزائر العاصمة وأم البواقي

أوقفت قوات الشرطة بالجزائر وأم البواقي مؤخرا أربعة وسبعين (74) شخصا متورطا في جنح وقضايا مختلفة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات،حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن قوات الأمن الوطني لولاية الجزائر أوقفت 50 شخصا متورطا في مختلف الجنح واسترجعت كمية تقدر ب 569 قرصا مهلوسا وأسلحة بيضاء.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية أم البواقي 24 شخصا متورطا في قضايا تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات واسترجعوا كمية من القنب الهندي والمهلوسات، يضيف البيان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية