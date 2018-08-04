كأس العرب للأندية لكرة القدم: وفاق سطيف يعبر إلى الدور الثاني رغم تعثره أمام العين الإماراتي

تأهل وفاق سطيف إلى الدور الـ 16 لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم،رغم هزيمته أمام نادي العين الإماراتي بنتيجة (0-1)، الشوط الأول (0-1)، ضمن إياب الدور الـ 32 للمنافسة هذا السبت، بملعب هيتريك كاسيان بالعاصمة الكرواتية، زغرب.

وسجل هدف المباراة الوحيد دراكي آمواه، للعين الإماراتي في الدقيقة (45) من الشوط الأول.

وفاز أبناء"عين الفوارة"في لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الفارط بنفس الملعب بواقع (2-1)، بفضل ثنائية القائد عبد المومن جابو، وبهذا يعد الوفاق السطايفي، أول المتأهلين إلى الدور القادم من الكأس العربية.

وسيدخل ممثلا الجزائر المتبقيين، مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، في غمار المنافسة يومي 8 و 9 أغسطس على التوالي، بالتنقل لمواجهة القوة الجوية العراقي بكربلاء (00ر18 سا)، والرفاع البحريني بالمنامة (00ر17 سا).

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج