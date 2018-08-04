بطولة إفريقيا لألعاب القوى (القفز الثلاثي): ميدالية برونزية لـ"ياسر تريكي"

فاز الجزائري محمد طاهر ياسر تريكي بالميدالية البرونزية لمسابقة القفز الثلاثي،هذا السبت بمدينة أسابا (نيجيريا) لحساب بطولة إفريقيا لألعاب القوى، مسجلا 78ر16 متر.

وجاء تريكي خلف بطل إفريقيا، البوركينابي هوغس زانغو بقفزة قدرها 11ر17 متر والجنوب-إفريقي غودري موكووينا، صاحب الميدالية الفضية بـ 83ر16 متر.

هذه الميدالية هي الثالثة للجزائر في النسخة الـ21 لبطولة إفريقيا لألعاب القوى التي تختتم غدا الأحد بأسابا، بعد ذهبية العربي بورعدة في العشاري وعبد المليك لهولو في سباق 400 متر حواجز.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج