والي تمنراست للإذاعة : الأمطار غمرت 36 مسكنا وعمليات شفط المياه وتنقية الشوارع متواصلة

تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة ، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هذا السبت في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أنه"إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية تمنراست، وبتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية".

وفي هذا الخصوص أكد والي ولاية تمنراست جيلالي دومي للقناة الإذاعية الأولى أن هذه اللجنة ستحل بالمنطقة مساء هذا الأحد وستقف على الوضع بها وعلى الإجراءات المتخذة محليا و"من المؤكد أنها ستتخذ إجراءات للتكفل الجيد والأحسن والسريع بالوضع على مستوى الولاية ".

وأفاد الوالي أن خسائر التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية وعلى الخصوص منطقة عين قزام منذ 31 أوت الجاري تمثلت في "36 مسكنا غمرتها المياه وأن عمليات شفط المياه منها باشرتها مصالح الحماية المدنية وكذا أعوان البلدية وأن عملية تنقية السكنات تتواصل بالموازاة مع عمليات تنقية الشوارع . مؤكدا تدخل الجيش الشعبي الوطني لمد العون للسلطة المحلية".

وقال الوالي أن الأمطار عاودت التهاطل بغزارة فجر الأحد وفي حدود الرابعة صباحا على مستوى عين قزام وأن "الوضع قيد المراقبة والمتابعة وسيكون هناك تكفل بنفس الكيفية والجدية".

هذا وقامت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث ثلاث أشخاص غرقوا بإحدى البرك المائية مساء السبت بمنطقة تنغاكلي الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق مدينة تمنراست, حسب ما علم من مسؤولي الحماية المدنية.

وحسب ما أكده مدير الحماية المدنية بالنيابة العقيد حمداني محمد بان الأفراد الثلاثة الذين تم انتشالهم من الماء هم ذكر و فتاتان (تبلغان من العمر 19 و 17سنة) و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعين المكان وسجلت وفاة الذكر (البالغ من العمر 22 سنة ) بعين المكان بينما فارقت الفتاتان الحياة بعد وصولهما لمستشفى تمنراست.

وحسب ذات المصدر فان حيثيات هذه الحادثة الأليمة تعود إلى أن الفتاتين كانتا ببركة المياه و فجأة ارتفع منسوب المياه بها كونها تقع بمجرى واد اوتول حين هرع الشاب لإنقاذهما و لم يتمكن من ذلك.

كما أكد ذات المصدر بان شخصا آخر من جنس ذكر غرق بمنطقة تقرب 05 كم عن منطقة تنغاكلي ببركة مائية و يتم حاليا البحث عنه و تم تسخير كل الوسائل الضرورية للقيام بعملية البحث مع العلم أن منسوب المياه قد زاد وهو ما يصعب عملية الانتشال.