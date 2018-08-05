نجاة الرئيس الفنزويلي من محاولة اغتيال

أعلنت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس نيكولاس مادورو نجا من محاول اغتيال بعد وقوع هجوم بطائرة درون مسيّرة تحمل متفجرات خلال إلقائه خطابًا في احتفال عسكري امس .

وشوهد رجال يرتدون الزي العسكري يتفرقون بعد وقوع انفجار قوي قطع خطاب الرئيس الذي نظر إلى السماء وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

ولم يصب مادورو بأذى ولكن أصيب سبعة من أفراد القوات النظامية.

وكان وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز اكد مساء اسبت وقوع الهجوم الذي استهدف الرئيس نيكولاس مادورو.

ووقع الهجوم خلال خطاب كان يلقيه مادورو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 81 لإنشاء الحرس الوطني في البلاد.

وانفجرت طائرات مسيرة محملة بمتفجرات بالقرب من المكان الذي كان مادورو يلقي خطابه فيه بيد أن مادورو لم يصب بأذى وفقا لما ذكره المسؤول.