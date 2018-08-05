اختتام المهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس

أسدل الستار سهرة السبت على فعاليات المهرجان الوطني لأغنية الراي بسيدي بلعباس بتنظيم حفل متنوع جمع بين طابع الراي البدوي الأصيل والأغنية الرايوية العصرية وذلك وسط حضور جماهيري غفير من العائلات والشباب.

وتميز حفل اختتام طبعة الـ 2018 للمهرجان الوطني لأغنية الراي بتألق شيوخ الطابع البدوي إلى جانب الشباب الذين أدوا أغاني رايوية عصرية أمتعت الجمهور الحاضر الذي غصت به قاعة العرض الكبرى لدار الثقافة كاتب ياسين.

وقد عرف حفل الاختتام مرور أصوات مميزة تألقت في طابع الراي البدوي الذي تحبذه العائلات العباسية على غرار الشيخ بلمو وسعيد بن طاطا من عين تموشنت اللذين أمتعا الجمهور الحاضر بأغانيهما التي تعالج عدة قضايا على غرار الغربة.

وقد عرف حفل الختام تكريم عائلتي كل من جيلالي عمارنة والشاب ياسين فقيدي أغنية الراي بسيدي بلعباس وذلك من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

للتذكير عرفت هذه التظاهرة الثقافية المنظمة على مدار أربعة أيام تحت إشراف وزارة الثقافة وبالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنظيم إلى جانب حفلات الغناء موائد مستديرة لإلقاء محاضرات حول تاريخ فن الراي بين القديم والعصري وذلك بحضور فنانين وأكادميين ووجهوه ثقافية وإعلامية.