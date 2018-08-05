ياسين براهيمي يساهم في تتويج نادي بورتو بلقب السوبر البرتغالي

ساهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في تتويج فريقه بورتو بلقب الكأس الممتازة (السوبر) إثر الفوز المحقق سهرة السبت على نادي أفيس بنتيجة (3-1), وذلك للمرة الـ 21 في تاريخه.

وتمكن براهيمي من تعديل النتيجة لفائدة "الدراغاو" في الدقيقة الـ 25 بعدما كان فريق أفيس السباق الى افتتاح باب التهديف عن طريق كلاوديو فالكاو في الدقيقة الـ 14.

وتقدم بورتو بهدف ماكسيمليانو بيريرا في الدقيقة الـ 67 قبل أن يسجل خيسوس كورونا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 84.

تجدر الإشارة إلى أن بورتو فاز باللقب 20 مرة سابقة, آخرها يعود الى موسم 2012-2013.

وتوج "التنين" الازرق بلقب البطولة البرتغالية لموسم 2017-2018 في حين نال أفيس الكأس البرتغالية لنفس الموسم الرياضي.