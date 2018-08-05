استمرار الأمطار الرعدية على الأوراس والولايات الساحلية و الداخلية بأقصى شرق البلاد

05/08/2018 - 11:40

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية  أن أمطارا رعدية غزيرة ستستمر في التهاطل هذا الأحد على الولايات الساحلية و الداخلية الواقعة بأقصى شرق البلاد وبمنطقة الأوراس. 

و أوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة التي ستدوم  صلاحيتها إلى غاية السادسة مساءً  هي: جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف وقسنطينة و قالمة و سوق اهراس  مع امطار قد تصل او تفوق محليا 40 مم طول مدة هذه النشرية الخاصة.

وأضافة النشرية أن الولايات المعنية بمنطقة الأوراس هي: باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة حيث تصل كمية الأمطار أوتفوق 30 مم طيلة صلاحية النشرية التي تدوم من منتصف نهار الأحد الى التاسعة مساءً.

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