الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين التابعين لصف 2008 ومن2009 إلى 2013

اصدرت مديرية الخدمة الوطنية هذا الأحد بيانا لفائدة المواطنين لصفوف 2008 ومن 2009 إلى 2013.

وجاء في البيان أن مديرية الخدمة الوطنية تعلم المواطنين التابعين لصف 2008 (المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988) والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013 (المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993) الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، بأنهم مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حسب الرزنامة الآتية :

- من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس.

- من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان .

- من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر.

- من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر.

وأضاف البيان أن المواطنين المعنيين مدعوون لتقديم نسخة من الوثائق التالية:

- بطاقة الهوية .

- شهادة المستوى الدراسي.