إطارات جبهة البوليساريو يجددون مطالبهم للأمم المتحدة بتعجيل تقرير الشعب الصحراوي

جدد إطارات جبهة البوليساريو في مداخلتهم خلاال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها التاسعة مطالبهم للأمم المتحدة بتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه

الجامعة الصيفية التي تقام منذ أمس السبت بولاية بومرداس تحت شعار"الذكرى الـ45 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح.. عهد واستمرارية لنيل الاستقلال والحرية"، شهدت مشاركة أزيد من 400 إطار.

طبعة هذه السنة تأتي في ظروف خاصة حيث تعيش الأراضي الصحراوية المحتلة أوضاعا صعبة بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل سلطات الإحتلال المغربي ومنعه لزيارات المراقبين الدوليين والصحافة الدولية للوقوف على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كافة المدن الصحراوية المحتلة.

في السياق أكدت رئيسة قسم حقوق الإنسان في اتحاد المرأة الصحراوية أن الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ 40 سنة من أجل تقرير مصيره، الذي تكفله جميع المواثيق وقوانين حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيواصل نضاله من أجل تحقيق مصيره واستعادة أرضه التي انتزعت منه بالقوة.

من جهته انتقدت موظفة سابقة في منظمة نزع الألغام الدولية العاملة في الصحراء الغربية ورئيس مجموعة تطوعية تعنى بتنمية الشباب بمخيمات اللاجئين الصحراويين تنتقد بالتعتيم الإعلامي في المناطق المحتلة، مضيفة أن تواجد شبكات التواصل الإجتماعي فرض نفسه بقوة وأخرج معاناة الصحراويين في هذه المناطق للعالم.