ضبط أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج بإن أمناس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الاحد، من ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من 8 قناطير بإن أمناس, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاعية بإن أميناس/ن.ع.4، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، يوم 05 أوت 2018، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـثمانية (08) قناطير و 15 كيلوغرام لتضاف إلى الكمية الأخرى التي تم ضبطها صباح اليوم بمنطقة بني ونيف ببشار/ن.ع.3, والمقدرة بثلاثة (03) قناطير و 25 كيلوغرام من نفس المادة".

وبذلك --يضيف ذات المصدر-- "ترتفع حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها اليوم الى 11 قنطارا و 40 كيلوغرام, لتضاف هذه النتائج إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم داخل التراب الوطني".

وأكد البيان ان هذه العمليات "تؤكد مرة أخرى اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كافة الثغور".