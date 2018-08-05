كرة اليد: برمجة الكأس الممتازة ليوم السبت 8 سبتمبر بمغنية

ستجري المباراتان النهائيتان للكأس الممتازة في كرة اليد (رجال و سيدات) يوم السبت 8 سبتمبر المقبل بمدينة مغنية, حسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية (واج) اليوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وتجمع مباراة السيدات بين المجمع البترولي حامل كأس الموسم 2018 بنادي الأبيار المتوج بلقب البطولة الوطنية لنفس الموسم.

أما لدى الرجال, فستدور بين المجمع البترولي, بطل الموسم 2018 بوفاق عين التوتة حامل كأس الجزائر الذي توج بها لأول مرة في تاريخه.