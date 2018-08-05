دراجات / طواف رواندا: الجزائري لعقاب يفوز بالمرحلة الأولى و ينتزع القميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب بالمرحلة الأولى لطواف رواندا في طبعته العاشرة, التي جرت اليوم الأحد على مسلك رواماقاما, منتزعا في نفس الوقت القميص الأصفر.

فبعد مرحلة جرت على مسافة 104 كلم حول مسلك مغلق تم قطعه 15 مرة, سجل الدراج الجزائري توقيتا قدره 2سا 12د 21 ثا, متقدما الإسباني دافيد ريبا لوزانو (فريق نوفو نورديسك) و الجنوب إفريقي جامس فوري اللذين سجلا نفس التوقيت.

وصرح لعقاب الذي سجل فوزه الثالث في رابع مشاركة له في طواف رواندا قائلا: "لم أكن آمل في تحقيق الفوز بسبب وجود دراجين أحسن مني في السرعة النهائية, ولهذا فأنا سعيد جدا بهذا الانتصار المسجل في المرحلة الأولى للطواف".

وستجري المرحلة الثانية يوم غد الإثنين بين كيغالي و هوي على مسافة 120 كلم.