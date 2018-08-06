وزارة الفلاحة تؤكد فتح نقاط بيع الاضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع تحسبا لعيد الأضحى

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع ،كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف حسبما أفاد به بيان للوزارة أمس الأحد.

وأبرز مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه من بين هذه الإجراءات شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الاطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع وكذا على مستوى المذابح يوم العيد.

وفي إطار هذه التحضيرات، تم إعادة تطبيق إجراءات التي سميت بالعيد دون كيس تحت إشراف طبي وبيطري أمثل وتدابير أخرى ضرورية.

وبشأن ربط البعض قضية الحمى القلاعية بارتفاع اسعار الاضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن أكد خالد بارة أن هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور.

وحسب وزارة الفلاحة فإن ثروة الاغنام على المستوى الوطني تعد 28 مليون رأس خروف وأكثر من 2 مليون رأس بقر و 5 ملايين رأس معزي تحظى باهتمام خاص من السلطات العمومية التي تعمل جاهدة لتحسين وتطوير قطاع اللحوم الحمراء.

وتأتي هذه الجهود من اجل زيادة العرض مقارنة بالطلب وكذا قصد توسيع الخيار للمستهلك وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار.

من جهة أخرى ستكون يوم العيد جميع منشآت الذبح الموزعة على جميع أنحاء الوطن مفتوحة لتحفيز المواطنين على ذبح حيواناتهم في مكان تتوفر فيه الرقابة.

كما سيتم ضمان نظام المداومة من طرف المصالح البيطرية الولائية وهذا على مستوى المجالس الشعبية البلدية وكذا على مستوى أماكن الذبح.

وستقوم فرق متنقلة مكونة من أطباء بياطرة وتقنيين بجولة في مختلف الأماكن التي يحتمل أن تقام فيها عملية الذبح خاصة في المناطق الريفية وهذا لضمان الرقابة وتلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

وبغرض احترام معايير النظافة والصحة العامة تم تكليف المصالح الولائية لاستعادة الجثث والأعضاء المصادرة بالإضافة إلى المخلفات ووضعهم بمراكز النفايات أو مراكز الحرق.

من جهة أخرى تم وضع على طول السنة برنامجا واسعا للوقاية والتوعية موجه لمربي الغنم بهدف وقاية الغنم من الأمراض المختلفة.