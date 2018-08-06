البليدة : إيفاد لجنة خاصة من وزارة الصحة للوقوف على حالة المصابين بالتسمم ببوقرة

06/08/2018 - 15:00

أوفدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات  هذا الاثنين لجنة وزارية خاصة للوقوف على حالة المصابين بالتسمم ببلدية  بوقرة شرق البليدة و التقصي في المسألة, وفقا لما ذكره المدير المحلي للصحة أحمد جمعي.

وقال احمد جمعي أن وزارة الصحة أوفدت لجنة وزارية خاصة للوقوف على  الوضع الصحي للمصابين بالتسمم و التقصي و البحث في المسألة مع مديرية الصحة و  السلطات المحلية.

وكان 448 مواطن يقطنون بعدد من الأحياء ببلدية بوقرة قد أصيبوا خلال الثلاثة  أيام الأخيرة بتسمم وتم التكفل بهم و تلقيهم العلاج اللازم بالعيادة المتعددة  الخدمات بذات البلدية .

و أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت على عينات من المياه أن السبب راجع إلى  تلوث مياه الشرب في قنوات توزيع المياه و وجود بكتيريا "القولونيات" (les  coliformes totaux) في هذه القنوات , حسب السيد جمعي, الذي أكد أن هذه  البكتيريا هي ميكروبات "بسيطة و ليست خطيرة".

وشدد المتحدث على ضرورة تطهير قنوات المياه لتجنب تسجيل عدد اكبر من المصابين  حيث تم "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه و  رئيس دائرة بوقرة لقطع مياه الشرب و تطهير جميع القنوات قبل إعادة التشغيل". 

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