البليدة : إيفاد لجنة خاصة من وزارة الصحة للوقوف على حالة المصابين بالتسمم ببوقرة

أوفدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات هذا الاثنين لجنة وزارية خاصة للوقوف على حالة المصابين بالتسمم ببلدية بوقرة شرق البليدة و التقصي في المسألة, وفقا لما ذكره المدير المحلي للصحة أحمد جمعي.

وقال احمد جمعي أن وزارة الصحة أوفدت لجنة وزارية خاصة للوقوف على الوضع الصحي للمصابين بالتسمم و التقصي و البحث في المسألة مع مديرية الصحة و السلطات المحلية.

وكان 448 مواطن يقطنون بعدد من الأحياء ببلدية بوقرة قد أصيبوا خلال الثلاثة أيام الأخيرة بتسمم وتم التكفل بهم و تلقيهم العلاج اللازم بالعيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية .

و أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت على عينات من المياه أن السبب راجع إلى تلوث مياه الشرب في قنوات توزيع المياه و وجود بكتيريا "القولونيات" (les coliformes totaux) في هذه القنوات , حسب السيد جمعي, الذي أكد أن هذه البكتيريا هي ميكروبات "بسيطة و ليست خطيرة".

وشدد المتحدث على ضرورة تطهير قنوات المياه لتجنب تسجيل عدد اكبر من المصابين حيث تم "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه و رئيس دائرة بوقرة لقطع مياه الشرب و تطهير جميع القنوات قبل إعادة التشغيل".