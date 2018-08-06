واشنطن تعلن بدء تطبيق عقوباتها على إيران اعتبارا من هذا الثلاثاء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي, مايك بومبيو, هذا الإثنين, أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها على إيران اعتبارا من الثلاثاء, وذلك بعد أن علقتها بموجب الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى والذي فسخه فيما بعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب من جانب واحد.

وقال بومبيو "إن البيت الأبيض سيصدر بيانا يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران, والتي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع, وذلك لتصعيد الضغط على طهران يرمي إلى إبعاد النشاطات الإيرانية ...الرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته".

إعلان بومبيو يعني أنه, واعتبارا من يوم الثلاثاء, لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية, وستخضع قائمة واسعة من صناعاتها بما فيها المنسوجات والسجاد للعقوبات, فضلا عن الحظر الذي سيطال استيراد نفطها لاحقا والعقوبات التي ستنزل بالشركات الأجنبية التي ستتعامل معها.

وتعهدت واشنطن عقب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران بأنها ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عليها, عبر تقييد نشاط معظم قطاعات اقتصادها اعتبارا من مطلع أغسطس, لتنسحب هذه العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني إعتبارا من الـ4 من نوفمبر المقبل.