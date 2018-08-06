البطولة الإفريقية لألعاب القوى: الجزائر تحتل المرتبة السادسة, كينيا في الصدارة

احتلت الجزائر المرتبة السادسة في الترتيب العام لبطولة افريقيا لألعاب القوى التي جرت وقائعها بمدينة أسابا (نيجيريا), من 1 إلى 5 أغسطس, بعد تحصلها على ثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية).

وتصدرت كينيا الترتيب برصيد 19 ميدالية (11 ذهبية, 6 فضيات و برونزيتان) متفوقة على جنوب افريقيا (9 ذهبيات, 13 فضية, 8 برونزيات) ونيجيريا (9 ذهبيات, 5 فضيات و 5 برونزيات).

وحصلت الجزائر على ثلاث ميداليات منها ذهبيتان بفضل العربي بورعدة (عشاري) و عبد المليك لهولو (400م/حواجز), أما الميدالية الثالثة فهي برونزية اللون نالها محمد ياسر الطاهر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي.

وشاركت الجزائر في موعد أسابا بمجموع 14 رياضيا و رياضية. وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لكأس القارات المقررة يومي 8 و 9 سبتمبر بأوسترافا (جمهورية التشيك) و التي ستجمع ممثلي أربع قارات و هي إفريقيا, أمريكا, أوروبا و آسيا-أوقيانوسيا.

وضمن كل من بورعدة و لهولو مشاركتهما في هذا الموعد.

جدول الميداليات:

الترتيب ذهب فضة برونز المجموع

1- كينيا 11 6 2 19

2- جنوب افريقيا 9 13 8 30

3- نيجيريا 9 5 5 19

4- بوتسوانا 2 1 0 3

5- تونس 2 0 3 5

6- الجزائر 2 0 1 3

7- مصر 1 3 1 5

8- المغرب 1 2 4 7

9- اثيوبيا 1 2 3 6

10- كوت ديفوار 1 2 2 5

11- بوركينافاسو 1 1 0 2

12- غانا 0 1 0 1

13- أوغندا 0 0 2 2

14- الكونغو 0 0 1 1

-- ليبيريا 0 0 1 1.