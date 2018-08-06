البطولة الإفريقية لألعاب القوى: الجزائر تحتل المرتبة السادسة, كينيا في الصدارة

06/08/2018 - 16:29

احتلت الجزائر المرتبة السادسة في الترتيب  العام لبطولة افريقيا لألعاب القوى التي جرت وقائعها بمدينة أسابا (نيجيريا),  من 1 إلى 5 أغسطس, بعد تحصلها على ثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية). 

وتصدرت كينيا الترتيب برصيد 19 ميدالية (11 ذهبية, 6 فضيات و برونزيتان)  متفوقة على جنوب افريقيا (9 ذهبيات, 13 فضية, 8 برونزيات) ونيجيريا (9 ذهبيات,  5 فضيات و 5 برونزيات).

وحصلت الجزائر على ثلاث ميداليات منها ذهبيتان بفضل العربي بورعدة (عشاري) و  عبد المليك لهولو (400م/حواجز), أما الميدالية الثالثة فهي برونزية اللون  نالها محمد ياسر الطاهر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي. 

وشاركت الجزائر في موعد أسابا بمجموع 14 رياضيا و رياضية. وتعتبر هذه البطولة  مؤهلة لكأس القارات المقررة يومي 8 و 9 سبتمبر بأوسترافا (جمهورية التشيك) و  التي ستجمع ممثلي أربع قارات و هي إفريقيا, أمريكا, أوروبا و آسيا-أوقيانوسيا. 

وضمن كل من بورعدة و لهولو مشاركتهما في هذا الموعد.

 

            جدول الميداليات:

 الترتيب              ذهب     فضة      برونز    المجموع 

1- كينيا                11        6          2         19

2- جنوب افريقيا       9         13        8         30  

3- نيجيريا              9          5         5         19 

4- بوتسوانا            2         1         0          3 

5- تونس               2          0         3          5 

6- الجزائر             2          0         1          3  

7- مصر               1          3         1          5  

8- المغرب            1          2         4          7

9- اثيوبيا              1          2         3          6

10- كوت ديفوار    1          2         2           5

11- بوركينافاسو    1         1         0            2

12- غانا             0          1        0            1 

13- أوغندا          0          0        2            2

14- الكونغو        0          0         1            1

-- ليبيريا             0          0         1            1.

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