الأمن الوطني يطلق حملة وطنية للتحسيس من الاستعمال السلبي للأنترنت والألعاب الإلكترونية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني, مع بداية الشهر الجاري, حملة للتحسيس من الاستعمال السلبي للأنترنت والألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال تحت شعار "الاستعمال السلبي للأنترنت: طريق نحو الانحراف", حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار ذات المصدر الى ان "إطارات مختصة من المصالح العملياتية للأمن الوطني على مستوى الـ14 ولاية ساحلية هي التي تشرف على هذه الحملة الوطنية التوعوية التي ستعرف تنظيم عدة نشاطات جوارية تحسيسية, على غرار برمجة لقاءات توجيهية لفائدة الاطفال المصطافين من أجل تزويدهم بنصائح وإرشادات حول الاستعمال الآمن للأنترنت".

وسيتم تنظيم معارض وأبواب مفتوحة لفائدة الأولياء والمصطافين على مستوى الساحات العمومية والشواطئ المحروسة, يتم من خلالها عرض الإحصائيات المسجلة في مجال مكافحة الجريمة السبريانية وكذا تقديم الإرشادات والنصائح وتوزيع المطويات التحسيسية حول هذا الموضوع.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمرافقة هذه الحملة التحسيسية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.algeriepolice.dz وصفحات الأمن الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.