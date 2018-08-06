الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا

06/08/2018 - 20:38

أدانت الجزائر الهجوم الذي استهدف الاحتفال  بالذكرى الـ81 لتأسيس الحرس الوطني الفنزويلي، مجددة "رفضها القاطع" لاستعمال  العنف لأغراض سياسية, حسبما اكده اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في ذات البيان ان الجزائر "تدعو كل الفاعلين الحاضرين الى احترام  الإرادة الشعبية و تفضيل الحوار و المصالحة لمعالجة المشاكل التي قد تطرح امام  المجتمع الفنزويلي و الشعب الفنزويلي الصديق".

كما اشار الى ان الجزائر "على قناعة بأن الحكومة و الشعب و كل القوات الحية  بفنزويلا تمتلك القدرة و الحكمة اللازمة التي تمكنها من تجاوز الصعوبات  الحالية و وضع بلدها على طريق السلام و الاستقرار و التطور".

يذكر ان طائرتين بدون طيار انفجرتا يوم السبت بالقرب من المنصة الرئاسية خلال  عرض عسكري بكاراكاس.

الجزائر, سياسة