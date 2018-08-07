جيلالي عزاوي للإذاعـــة : الأضــاحي ستـكون متــوفــرة وبأسعـــار معقولــة

طمـأن رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين "جيلالي عزاوي" أن الأضاحي ستكون متوفرة بكثرة و بأسعار معقولة لتلبية طلبات المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأكد عزاوي خلال نزوله ضيفا على برنامج صدى الجمعيات باذاعة سعيدة أن السلطات ستضمن توفير نقاط البيع للموالين عبر كافة ولايات الوطن ما يمكن من وضع حد للمضاربة وكسر نشاط الدخلاء وسماسرة العيد

كما كشف رئيس الفيدرالية للموالين أن عدد المواشي بالجزائر قد جاوز 26 مليون رأس مؤكدا الصحة الجيدة للماشية بفضل جهود وزارة الفلاحة و المصالح البيطرية ووعي الموالين .

وتواصل الفيدرالية مساعيها الرامية الى تصدير الثروة الحيوانية ، لاسيما بعد تسجيل السوق الوطني وفرة و نوعية في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، ما شجع على طرح فكرة التصدير خصوصا نحو المملكة العربية السعودية في مواسم الحج

ودعا جيلالي عزاوي الى إعادة بعث برنامج تربية السلالة الحمراء من الماشية المعروفة ب"الدغمة" بعد أن سجلت في العقود الثلاثة الأخيرة تراجعا لتصبح اليوم مهددة بالانقراض بعدما كانت في السابق تحضى باهتمام خاص من مربي الماشية بالمناطق السهبية لتأقلمها مع مناخ وتضاريس المنطقة . وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين و مربي المواشي أن المذابح الصناعية قد دخلت حيز الخدمة في كل من عين مليلة بأم البواقي و سيدي بحبح بولاية الجلفة في انتظار فتح مذبح بوقطب بولاية البيض الذي عرف تأخرا لتمويل الجهة الغربية من الوطن باللحوم الحمراء ، مناشدا المؤسسات العمومية بابرام اتفاثات مع المذابح بهدف ضمان تسويق المنتوج الذي يصل الى 2000 رأس ماشية يوميا .

المصدر : إذاعة الجزائر من سعيدة