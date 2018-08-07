حجار: 51ر69 % من حملة البكالوريا الجدد تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى في التسجيلات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار هذا الثلاثاء, أن 51ر69 بالمائة من حملة البكالوريا الجدد الذين أتموا عملية التسجيل الأولي في المؤسسات الجامعية, تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى المعبر عنها في بطاقة الرغبات.

وأوضح حجار, خلال ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية, أن عدد الناجحين الذين أجروا التسجيل الأولي بلغ 265.822 طالب, أي ما يمثل 17ر96 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 276.391 طالب, فيما بقي 10.569 طالب لم يقوموا بعد بالتسجيل الأولي, أي بنسبة 82ر3 بالمائة.

وعن تفاصيل عملية التوجيه, كشف حجار أن 184.771 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى, وهم يمثلون نسبة 51ر69 بالمائة من عدد المسجلين, فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغبتهم الثانية 36.499 طالب, أي بنسبة 73ر13 بالمائة, بينما تم توجيه 20.495 طالب حسب رغبتهم الثالثة وهم يمثلون نسبة 71ر7 بالمائة.

أما عدد الطلبة الموجهين حسب رغبتهم الرابعة والأخيرة, فقد بلغ 13.597 طالب وهم يمثلون نسبة 12ر5 بالمائة من عدد المسجلين, فيما لم يتجاوز عدد الطلبة غير الموجهين 10.495 أي ما يمثل نسبة 18ر3 بالمائة.

وفي ذات السياق, ذكر حجار أن المرحلة الثانية للتسجيل الأولي وإجراء المقابلات والاختبارات تنطلق غد الأربعاء لتتواصل إلى غاية 12 أوت الجاري, بينما حددت فترة معالجة الرغبات للمرحلة الثانية من 13 إلى 16 أوت.

وخلال هذه المرحلة, يتم اقتراح قائمة الفروع التي يمكن للطلبة الالتحاق بها بفضل معدلاتهم مع إمكانية إدخال أربع رغبات على الأكثر, وتتم المعالجة بالأخذ بعين الاعتبار الرغبات الجديدة وقدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية, فيما يتم الإعلان عن نتائج المرحة الثانية للتوجيه يوم 16 أغسطس الجاري عبر الموقع www.orientation.esi.dz.

وذكر الوزير أن التسجيلات الجامعية النهائية ستتم من 2 إلى 06 سبتمبر المقبل, فيما سيتم فتح الأرضية المخصصة لطلبات الإيواء على فترتين: الاولى من 8 إلى 16 أوت الجاري والثانية من 2 إلى 16 سبتمبر.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل, من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.

وسيتمكن أكثر من 400 ألف ناجح جديد في دورة بكالوريا 2018، بدءا من هذا الثلاثاء من التعرف على نتائج توجيهاتهم الجامعية التي اختاروها من خلال الرغبات المتاحة .

هذا وأوضح جمال بوقزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصرلايح للاذاعة الجزائرية أن جديد تسجيلات هذا الموسم تتمثل في إلغاء الطعون و إعطاء فرصة ثانية أو عملية تسجيل أولي ثانية لثلاث فئات حددها في الطلبة الذين لم يتحصلوا على أي اختيار من الاختيارات المدونة في بطاقات رغباتهم والطلبة الذين أخفقوا بعد إجراء المقابلة الشفوية إضافة إلى الطلبة الذين تم توجيههم إلى الاختيار الرابع ويرغبون في تغييره.