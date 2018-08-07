تدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية بعين الدفلى

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح المصدر ذاته أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى أمس الاثنين 06 أوت 2018 مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة تسعة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضاغطة, كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبيي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة ،مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ20 قنطارا من مادة التبغ.

كما ضبط حراس السواحل-يضيف ذات المصدر- 29.25 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران بالناحية العسكرية الثانية ومن جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بمعسكر بالناحية العسكرية الثانية مهربا بحوزته 326 وحدة من مختلف المشروبات.

ومن جانب آخر, أحبط حراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية, محاولات هجرة غير شرعية لـ22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان 16مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج