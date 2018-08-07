كأس العرب: إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر من أجل الفوز أمام القوة الجوية العراقي والرفاع البحريني

يحاول فريقا إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر تحقيق نتيجة ايجابية يومي الأربعاء والخميس أمام كلا من القوة الجوية العراقي والرفاع البحريني بمناسبة اللقاء الاول في إطار الدور الثاني والثلاثين (ذهاب) لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم.

وسيدخل اتحاد العاصمة، الذي تنقصه نقطتان فقط عن التأهل الى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الافريقية، هذه المواجهة وهو كله عزيمة من اجل الذهاب بعيدا عندما يواجه فريق القوة الجوية العراقي يوم الاربعاء بمدينة كربلاء (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر).

وفي تصريح له قبل توجه الفريق إلى العراق، أكد عز الدين رحيم، المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، أن الفريق تحسن بكثير خلال لقاءاته الاخيرة ونحن بصدد التحضير جديا بغية تحقيق نتيجة ايجابية بمدينة كربلاء. اللاعبون واعون بالمهمة الملقاة على عاتقهم و تحذوهم عزيمة كبيرة للقيام بمجهودات اضافية من اجل التأهل الى الدور المقبل.

وسيدخل اصحاب الزي الاحمر والاسود المواجهة منقوصين من خدمات عبد الرحمن مزيان بسبب الاصابة و الحارس الثالث مراد برفان وكذا المهاجم زكريا بن شعة بسبب خيارات المدرب.

من جهته، يسعى ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة العربية، مولودية الجزائر، الى تحقيق نتيجة ايجابية أمام الرفاع البحريني في المقابلة التي تجرى يوم الخميس بمدينة عيسى التي تبعد بحوالي 10 كلم على العاصمة المنامة (سا 17.00 بتوقيت الجزائر).

"هي منافسة جديدة بالنسبة لنا لذا علينا العودة بنتيجة ايجابية من البحرين. المجموعة تتواجد في كامل لياقتها وعناصري تحذوها إرادة وعزيمة كبيرتين من أجل الظفر بتأشيرة التأهل. المهمة لن تكون سهلة نظرا لعدة عوامل من بينها الطقس الحار"، يقول المدرب الفرنسي للـ"عميد" برنارد كازوني.

ويغيب عن المواجهة المدافع عبد الغني دمو المصاب، بينما تستبعد مشاركة اللاعب الدولي الملغاشي ابراهيم أمادة بسبب اصابة على مستوى الركبة.