انطلاق اشغال انجاز الجزء الاول من محطة الدفع بخميس الخشنة بداية من يوم غد الاربعاء

تنطلق بداية من يوم غد الاربعاء اشغال انجاز الجزء الاول لمحطة الدفع بالطريق السيار على مستوى منطقة خميس الخشنة على الطريق السيار شرق-غرب في محور الجزائر باتجاه البويرة، حسبما علم اليوم الثلاثاء في بيان لمؤسسة "الجزائرية للطرق السيارة".

و تدخل هذه الاشغال التي ستنطلق يوم غد بداية من الساعة التاسعة (9) صباحا، في اطار مواصلة الاشغال المتعلقة بمشروع انجاز منشآت واجهزة الاستغلال للطريق السيار، (مقطع الوسط)، حسبما أفاد به ذات المصدر.

وعليه سيتم تحويل، "مؤقتا"، لحركة السير نحو الجزء الجنوبي لمحطة الدفع لخميس خشنة (المنجزة) على مسافة 1 كلم، مع التحريف من 3*3 اروقة الى 2*2 اروقة، في الاتجاه الجزائر نحو البويرة.

كما تم وضع نظام للسلامة والامن المروري خاص لذات الغرض مع تواجد نظام للإشارات المؤقتة للأشغال، وهذا لضمان التنقل الامن لمستعملي الطريق السيار بالمنطقة، ليلا ونهارا.

و تعلم ايضا الجزائرية للطرق السيارة كافة مستعملي الطريق السيار عن تحديد السرعة عند الاقتراب من منطقة الاشغال ب 60كم/سا، وان الارتفاع المسموح به للمركبات حدد ب 25ر5متر.

وسيتم قريبا الانطلاق ،ايضا في اشغال انجاز الجزء الثاني من محور الوسط من محطة الدفع للطريق السيار بخميس الخشنة (الاتجاه البويرة نحو الجزائر) حيث سيعلن عنها لاحقا.

و تدعو الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار الى التحلي بالحيطة و الحذر، خصوصا تقليل السرعة عند منطقة الاشغال وهذا لسلامتهم و سلامة العاملين على الطريق السيار.