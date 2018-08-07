صحة: منظمة الصحة العالمية تأمل في أن تضطلع الجزائر بدورها كقاطرة في افريقيا

عبر وفد عن المنظمة العالمية للصحة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن أمله في مشاركة الجزائر "بقوة" في الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية من أجل "الاضطلاع بدورها كقاطرة تتصدر تطوير مجال الصحة في افريقيا" في إطار مسار اصلاح المنظمة.

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الوفد الذي يقوده ممثل منظمة الصحة بالجزائر نغسان بلا فرانسوا و الذي استقبله وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي عبر عن "أمله في أن تشارك الجزائر بقوة في الاجتماعات السنوية للجنة الاقليمية من أجل التعريف أكثر بخبرتها و رفع تمثيلها ضمن مختلف هيئات منظمة الصحة العالمية قصد التمكن فعليا من الاضطلاع بدورها كقاطرة تتصدر مجال تطوير الصحة في افريقيا".

في مداخلته أشار حسبلاوي إلى أن دائرته الوزارية تسعى إلى "تطوير شراكات مع باقي دول المنطقة بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مختلف المجالات على غرار مجال المنتجات الصيدلانية و ذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

خلال النقاش مع إطارات الإدارة المركزية أوضح وفد منظمة الصحة أن مهمة هذه البعثة تقتصر على "مستويات القرار الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجمع بعثة ثانية في نوفمبر المقبل لقاء مع مختلف المتدخلين في الميدان و باقي فاعلي مجال الصحة.

و حسب البيان فان وفد منظمة الصحة العالمية يضم مختلف الخبراء تحت اشراف مدير مشروع المجلة الوظيفية للدول، عبد المومني عثمان مؤكدا أن هؤلاء الخبراء سيتواجدون بالجزائر إلى غاية 10 أغسطس "لإعداد تقرير و تقديم اقتراحات من أجل السماح لممثلية منظمة الصحة العالمية في الجزائر بإعداد تنظيم وفقا لأولويات قطاع الصحة في الجزائر".