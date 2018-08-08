عرض التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية في اجتماع للجنة حقوق الإنسان للاتحاد الإفريقي

شكل موضوع التجربة الجزائرية الرائدة في المصالحة الوطنية محور تدخل للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمين عصماني في اجتماع لجنة العدل وحقوق الانسان للبرلمان الإفريقي حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان للمجلس.

وفي هذا الإطار، عرض النائب عصماني,الذي يعد عضوا بلجنة العدل وحقوق الانسان للبرلمان الافريقي, تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية والمصادقة عليها من طرف الشعب في استفتاء شعبي"تجسيدا لإرادة الاستقرار والأمن".

كما تطرقت اللجنة أيضا إلى مسائل تصب في مجال اختصاصها على غرار "مكافحة الفساد في إفريقيا" و"حقوق الإنسان والآليات التي من شأنها المساهمة والدفع بترقيتها".

ومن جهتها ، تطرقت النائب أميرة سليم، عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي إلى مسألة الأمن والسلم في القارة الإفريقية والوضع الأمني والتهديد الإرهابي في منطقة الساحل و استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما تناولت اللجان الأخرى الخطة الاستراتيجية لـ(2018-2023) للبرلمان الإفريقي والتي "تضع ضمن أولوياتها تعزيز المهام التشريعية للبرلمان والتأكيد على تعزيز الشراكة والتنسيق والاتصال و القدرات المؤسساتية للبرلمان الإفريقي"، يضيف البيان.

للإشارة،تعقد اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي اجتماعاتها من الـ 4 إلى الـ 11أوت بميدرند الجنوب إفريقية.