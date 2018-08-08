انطلاق قافلة مساعدات غذائية باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف

انطلقت هذا الأربعاء, قافلة محملة بالمساعدات الغذائية من الجزائر العاصمة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف, أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بحضور ممثلي الهلال الأحمر الصحراوي ومسؤولين صحراويين.

وأعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس عن انطلاق قافلة من المساعدات الغذائية باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين, وتمثلت في أزيد من 10 شاحنات محملة بـ 125 طن من السكر و63 طن من الأرز, في إطار تضامن الشعب الجزائري مع اللاجئين الصحراويين الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.

وبالمناسبة, قالت بن حبيلس: إن "الشعب الصحراوي مثال يحتذى به في التحدي والصمود", مشيرة إلى أن القافلة تعبير عن الأخوة والتآزر ومحاولة لتخفيف الأعباء والمشاكل الإنسانية التي يعانيها اللاجئون الصحراويون, خصوصا بعد قرار المانحين الدوليين تقليص مساعداتهم.

من جانبه, قال رئيس الهلال الأحمر الصحراوي, بوحبيني يحيى, أن قافلة المساعدات تدخل في إطار تقاليد التضامن العريقة التي تعود عليها الشعب الصحراوي من شقيقه الجزائر, مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين الهلال الصحراوي ونظيره الجزائري بخصوص تقييم الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين, ومثنيا على حرص الهلال الأحمر الجزائري على تلبية النداء بشكل دائم وعلى جهوده لدعم الصحراويين.

ولفت بوحبيني, إلى أن نقص مخزون المواد الغذائية ينعكس سلبا على حياة اللاجئين الصحراويين خصوصا النساء, الأطفال وكبار السن الذين يعاني معظمهم من سوء التغذية, مشيرا إلى أن القافلة أعطت الاولوية لبعض المواد في انتظار توفير البقية.

وحضر انطلاق قافلة المساعدات, السفير الصحراوي بالجزائر, عبد القادر الطالب عمر, ورئيس المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية, و الذي يرأس أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها التاسعة, خاطري ادوه, الذي أثنى على دعم الجزائر للاجئين الصحراويين منذ ان وطؤوا أرضها ملاحقين من الجيش والطيران المغربي, ومنذ أن أقامت لهم مخيمات آمنة, كما نوه بالنخوة والشهامة والكرم الذي يتمتع به الشعب الجزائري وسعيه للدفاع عن حرية الشعوب.

وبالمناسبة, قدم الهلال الأحمر الجزائري مجموعة من الهدايا للإطارات الصحراوية المشاركة في أشغال الجامعة الصيفية التي تقام بولاية بومرداس, وتسلم الهدايا المقدمة إلى 160 امرأة مشاركة و280 مشارك رئيس أشغال الجامعة, خاطري أدوه, حيث قالت رئيسة الهلال الأحمر أن الهدايا بمثابة ترحيب من المؤسسة بالضيوف الصحراويين.