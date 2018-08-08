الحجاج المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية يتوجهون هذا الخميس إلى البقاع المقدسة

يتوجه هذا الخميس 118 شخصا من فئات المسنين والمعوزين المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية في تصريح للصحافة, خلال إشرافها الأربعاء رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى, على مأدبة غداء على شرف هؤلاء المتوجهين الى البقاع المقدسة, أن عددهم يقدر ب 118 شخصا من فئات المسنين والمعوزين من بينهم 51 امرأة وينحدرون من مختلف مناطق الوطن.

وأكدت الدالية أن الوزارة حرصت على "توفير كافة الشروط لإنجاح هذه العملية التضامنية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إقامة طيبة لهؤلاء الحجاج بالبقاع المقدسة", مشيرة إلى وجود فريق يتشكل من إداريين وأطباء مزودين باللوازم الضرورية والأدوية, إلى جانب مرشدين لتوجيههم ومرافقتهم.

وحثت الوزيرة هؤلاء الحجاج على "التعاون والتضامن فيما بينهم والالتزام بإرشادات ونصائح الفريق المرافق لهم مع الحرص على إعطاء صورة ايجابية للحجاج الجزائريين وتمثيل بلدهم أحسن تمثيل".

وبنفس المناسبة, أشادت الوزيرة بهذه المبادرة "الحميدة" التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنوات من خلال التكفل بالأشخاص المعوزين لتمكينهم من أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام.

من جهته, أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الى أنه "تم توفير كل الظروف الملائمة التي تضمن لهؤلاء الحجاج شروط الراحة أثناء أدائهم لمناسك الحج".